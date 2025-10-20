Ученые приготовили из рыбных отходов сложный двухкомпонентный пластик

Красноярские исследователи впервые успешно синтезировали перспективный биоразлагаемый двухкомпонентный пластик из отходов рыбной промышленности. Новая технология синтеза позволяет производить прочный и гибкий «зеленый» полимер, который в будущем может заменить синтетический нефтяной пластик и решить проблему промышленных отходов. Результаты исследования опубликованы в журнале Polymers, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Ежегодно мир производит сотни миллионов тонн пластика, который десятилетиями не разлагается на свалках и загрязняет окружающую среду. Растущее количество отходов заставляет ученых и индустрию искать принципиально новые решения. Одним из них становится создание биоразлагаемых полимеров — материалов, способных заменить традиционные нефтяные пластики и значительно сократить нагрузку на планету.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ усовершенствовали технологию производства биоразлагаемого пластика — полигидроксиалканоатов (ПГА), за счет привлечения жировых отходов рыбопереработки. Ранее на этом новом и перспективном субстрате были синтезированы полимеры менее сложного состава, имеющего высокую кристалличность, затрудняющую переработку в изделия высокого качества. С использованием новых технологических решений удалось синтезировать более сложный тип полимеров — сополимеры масляной и валериановой гидроксикислот. Эти сополимеры имеют сниженную кристалличность, термостабильны и позволяют получать более прочные и эластичные полимерные изделия.

Синтез сополимерных полигидроксиалканоатов — задача высокой сложности. Авторские фундаментальные знания научного коллектива о закономерностях регуляции синтеза полимеров с различным набором и соотношением мономеров позволили решить эту задачу. Возможность синтезировать полимеры различного состава обеспечивается двумя факторами: специально разработанным режимом дозирования необходимых субстратов прекурсоров целевых мономеров, как правило, токсичных для клеток, и применением использованию особого штамма бактерий, устойчивого к этим субстратам. Применение для этих целей крупнотоннажных отходов рыбопереработки сложного состава — пионерное научное решение.