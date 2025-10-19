Google свернула проект, над которым работала шесть лет
Google прекращает работу над инициативой Privacy Sandbox, запущенной в 2019 году для создания технологий, повышающих конфиденциальность пользователей и предоставляющих инструменты для цифрового бизнеса. Корпорация подтвердила закрытие, опубликовав список из десяти технологий, которые будут выведены из эксплуатации. Об этом сообщает издание Adweek.
Несмотря на отказ от бренда Privacy Sandbox, работа над улучшением защиты личных данных в браузере Chrome, операционной системе Android и в интернете продолжится. Компания поблагодарила участников и заявила о намерении развивать технологии для устойчивой веб-экосистемы.
В число упраздняемых разработок вошли такие элементы, как Attribution Reporting API, IP Protection, On-Device Personalization, Private Aggregation, Protected Audience API, Protected App Signals, Related Website Sets, SelectURL, SDK Runtime, а также Topics, связанный с таргетингом рекламы на основе интересов. Решение о сокращении было принято после анализа отзывов индустрии и оценки низкого уровня внедрения этих инструментов.
Ликвидация Sandbox произошла на фоне недавнего пересмотра планов Google по отказу от сторонних файлов cookie в Chrome. После многократных переносов сроков компания в итоге отказалась от поэтапного удаления cookie, сохранив существующий подход. В свете этих стратегических изменений решение о закрытии Privacy Sandbox не стало сюрпризом для многих наблюдателей.
При этом Google сохранит ряд инструментов, разработанных в рамках инициативы, которые получили достаточно широкое распространение. Среди них Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS), изолирующий данные cookie для каждого сайта, Federated Credential Management API (FedCM), обеспечивающий безопасный вход с ограничением передачи данных, и Private State Tokens, предназначенный для аутентификации с целью борьбы с мошенничеством.