Ученые выяснили подробности наказания Содома и Гоморры за грехи

На юго-востоке Мертвого моря археологи наткнулись на следы, которые могут подтвердить одну из историй Библии - гибель Содома и Гоморры, считает руководитель исследований доктор Титус Кеннеди. Под слоями древнего пепла найдены остатки двух городов, которые, по описанию, были уничтожены огнем с небес за свои грехи. Речь идет о поселении Баб эд-Дхра, которое ученые связывают с Содомом, и о поселении Нумейра - якобы Гоморра.

© Российская Газета

Отметим, что споры о реальности описанных в Библии различных сюжетах идут многие годы. Периодически в СМИ появляются сенсационные сообщения, что группа ученых наконец нашла очевидные доказательства библейских мифов, в том числе и про кару небесную с указанием конкретных адресов событий. Но затем появляется новая сенсация, но уже с новым адресом.

Поселения Баб-эд-Дхра и Нумейра, о которых говорит доктор Кеннеди, изучаются разными учеными уже много лет. На сегодня главный аргумент в пользу реальности библейских событий - распространение пожара. Судя по его следам, он распространялся сверху вниз, что исключает случайное возгорание. Но вот что стало причиной пожара? Есть несколько версий. Самые популярные - извержение вулкана или падение метеорита. У каждой есть свои сторонники и противники.

Собственно и доктор Кеннеди подтверждает, что пожар начался сверху и прожег крыши, словно огонь спустился с небес.

"Все указывает на катастрофу, пришедшую сверху," - говорит Кеннеди.

Радиоуглеродные анализы, которые выявляют время событий, не противоречат библейскому периоду - археологи уверены: все сходится по времени и месту.

Единственный город, переживший катастрофу, - это Соар, современный Сафи. Именно туда, по Библии, бежал Лот с семьей, спасаясь от гибели. Здесь нашли древние церкви, римскую крепость, надгробие епископа и, главное, пещеру Лота, в которой, по преданию, он укрылся и молился.

"Мы нашли керамику времен Авраама и следы византийской церкви с надписями, упоминающими Лота," - рассказывает Кеннеди. "Эта пещера использовалась именно в те времена, когда могла происходить история, описанная в Библии".

Древние источники, включая труды историка Иосифа Флавия, подтверждают, что Соар существовал именно там, где его и нашли. Это делает его важнейшей точкой, помогающей локализовать остальные города равнины. Для археологов это одно из самых убедительных подтверждений, что легенда о "городах греха" имеет под собой реальные исторические корни.