В Telegram обновится монетизация «Историй»

В бета-версии 12.2 мессенджера Telegram для iOS появилась новая функция. Прямые эфиры в разделе «Истории» можно проводить с монетизацией — пользователи закрепляют сообщения за «звезды». Об этом сообщает канал Beta Info.

Время, на которое можно закрепить комментарий, его длина и максимально доступное количество эмодзи зависят от потраченных «звёзд» — внутренней валюты мессенджера.

«Функция находится на стадии разработки и работает только на тестовом сервере. В будущем особенности её работы могут измениться», — отмечает Beta Info.

Ранее «Лаборатория Касперского» выяснила, что 39% россиян доверяют каналам в Telegram.