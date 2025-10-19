На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована ранним утром 19 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

Специалисты уточнили, что вспышка M1.0 была зарегистрирована в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W87). Ее продолжительность составила 18 мин.

Напомним, что в субботу, 18 октября, на Солнце было зарегистрировано пять вспышек класса М.

Первая произошла в 03:40 мск (M1.0), вторая — в 05:39 (M1.1), третья — в 09:39 (M1.2), четвертая — в 09:58 (M1.3), пятая — в 13:51 (M1.5).