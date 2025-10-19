Геомагнитная обстановка в воскресенье, 19 октября, будет умеренно возмущённой, возможны слабые магнитные бури, пишет в Telegram-канале пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Исследователи пояснили, что вспышечная активность сохранится на повышенном уровне со спадающим трендом (без рисков для Земли).

По их данным, в течение прошедших суток на Земле наблюдались магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и средние).

Активность вспышек на Солнце была существенно повышенной, но спадала и рисков для Земли не несла, уточнили астрономы.

Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня 20 октября, после чего ожидается длительное (около недели) затишье, заметили ученые.

Специалисты отметили, что затяжная активность Солнца вызвала в этом месяце несколько магнитных бурь подряд ― предыдущие геовозмущения произошли с 1 по 3 октября, 12 октября.