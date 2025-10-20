Суд США запретил создателям Pegasus взламывать WhatsApp

Федеральный суд США вынес решение против израильской компании NSO Group, обязав её прекратить любые попытки взлома мессенджера WhatsApp.

Судья Филлис Хэмилтон наложила постоянный судебный запрет на деятельность NSO в отношении платформы. Кроме того, суд значительно сократил сумму компенсации — с $167 млн до $4 млн, но сам запрет стал для компании куда более серьёзным ударом.

В NSO признали, что подобное решение может поставить под угрозу существование бизнеса, так как Pegasus — их ключевой инструмент слежки, использующий уязвимости популярных сервисов, включая WhatsApp.

В NSO также заявили, что продолжат анализировать решение суда и подчеркнули, что оно не затрагивает клиентов компании, использующих её технологии для нужд правоохранительных органов.