«Космический гость» пролетел над Бийском и попал на видео

Жители Алтайского края зафиксировали на видео неизвестный объект, упавший неба. Возможно, это был метеорит, пишет телеграм-канал «Бийск 22».

Один из читателей канала прислал видео, зафиксировав падение объекта. На кадрах видно, что небесное тело мгновенно сверкнуло в небе и устремилось к земле.

«Метеорит сегодня сгорел над Бийском», — пишет канал.

Небесный объект был виден из разных районов города. Часть жителей считает, что это был не метеорит, а обломки спутника.