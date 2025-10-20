Apple признала iPhone Air провалом

Руководители корпорации Apple разочаровались в собственном смартфоне iPhone Air. Об этом сообщает корейское издание The Elec со ссылкой на японское аналитическое агентство Mizuho Securities.

Ультратонкий Air, в отличие от других новых смартфонов Apple, провалился в продаже. В материале говорится, что девайс за 1000 долларов (82 тысяч рублей) не заинтересовал потребителей, из-за чего IT-гигант сократил производство аппарата на миллион устройств. В то же время компания Тима Кука увеличила производство других iPhone на два миллиона единиц.

В отчете говорится, что продажи флагманских iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max превышают продажи их предшественников за тот же период 2024 года. Также базовый iPhone 17, доступный за 799 долларов (65 тысяч рублей), пользуется гораздо большим успехом, чем прошлогодний iPhone 16.

В Mizuho Securities рассказали, что изначально Apple планировала произвести 88 миллионов единиц смартфонов серии iPhone 17 в 2025 году. Однако затем она пересмотрела планы до 94 миллионов телефонов.

Модель Air получила корпус из титана и стекла толщиной 5,6 миллиметра, 6,5-дюймовый OLED-экран и флагманский процессор A19 Pro. Однако гаджет имеет аккумулятор сниженной емкости, одинарную камеру и всего один динамик.

Ранее в Bloomberg рассказали, что до 2027 года Apple запланировала выпустить ноутбук с сенсорным дисплеем. Также он получит процессор M6.