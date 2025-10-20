Найдена самая длинная тропа динозавров в Европе

В британском графстве Оксфордшир палеонтологи обнаружили самую протяженную тропу динозавров из когда-либо найденных в Европе. Об этом сообщает The Independent.

Во время работ в известняковом карьере Dewars Farm недалеко от города Бистер ученые нашли уникальную цепочку окаменелых отпечатков. Протяженность тропы, оставленной гигантскими ящерами, составляет 220 метров, и на ней сохранились сотни индивидуальных следов. Возраст находки оценивается в 166 миллионов лет.

По словам ученых, следы принадлежат динозаврам вида Cetiosaurus, которые достигали 16 метров в длину и весили до десяти тонн. Исследователи из Оксфордского музея естественной истории и Бирмингемского университета смогли по отпечаткам определить, что животное двигалось со скоростью около 6–8 километров в час.

«Мы работаем на этом месте с 2022 года и постепенно открываем все больше и больше, — рассказал доктор Дункан Мердок из Оксфордского музея. — Этим летом мы расчистили четыре дорожки следов, самая длинная из которых составляет 220 метров, с почти сотней отдельных отпечатков. Каждый имеет длину почти метр».

Палеонтолог Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета отметила, что столь масштабная находка является редкой для Великобритании. В настоящее время следы тщательно документируют, после чего их планируют закрыть грунтом для сохранности. Обсуждения о возможных будущих раскопках ведутся с природоохранными органами и операторами карьера.

Ранее сообщалось, что под парковкой музея в Денвере, США, нашли останки небольшого травоядного динозавра, жившего 67,5 миллиона лет назад.