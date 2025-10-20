Назван возраст максимальной мозговой продуктивности

Австралийские ученые утверждают, что общая умственная деятельность мозга достигает пика в возрасте от 55 до 60 лет. Люди в этом возрасте могут быть наиболее эффективны при решении сложных задач и занимать руководящие должности.

Предыдущие исследования предполагали, что люди достигают своего физического пика в возрасте от 25 до 35 лет, но с точки зрения когнитивного пика картина гораздо менее ясна, пишет Сonversation.

В своем обзоре предыдущих исследований группа ученых из Австралии выделила 16 ключевых когнитивных и личностных черт, все из которых «имеют хорошо документированные возрастные траектории».

Эти 16 черт включали моральное суждение, объем памяти, скорость обработки информации, знания и эмоциональный интеллект. Они также включили так называемую большую пятерку черт личности: экстраверсию, эмоциональную стабильность, добросовестность, открытость опыту и доброжелательность.

«Стандартизировав эти исследования по единой шкале, мы смогли провести прямые сравнения и отобразить, как каждая черта развивается на протяжении жизни», – сказал автор исследования Жиль Жиньяк, профессор психологии в Университете Западной Австралии.

По словам ученого, когда они объединили возрастные траектории всех 16 измерений, выявилась «поразительная закономерность».

«Общая умственная деятельность достигала пика в возрасте от 55 до 60 лет, а затем начинала снижаться примерно с 65 лет. Это снижение становится более выраженным после 75 лет, то есть снижение функционирования в пожилом возрасте может ускоряться, как только оно началось», – добавил он.

Некоторые из измеряемых черт достигают своего пика гораздо позже, включая добросовестность (пик около 65 лет) и эмоциональную стабильность (около 75 лет).

Менее обсуждаемые черты, такие как моральное мышление, также, по-видимому, достигают пика в пожилом возрасте – около 70 лет и старше.

Хотя общая умственная деятельность заметно снижается после 75 лет, способность противостоять когнитивным предубеждениям – ментальным ошибкам, которые могут заставлять нас принимать нерациональные решения – может продолжать улучшаться вплоть до 70 и даже 80 лет.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Intelligence, могут объяснить, почему многие ответственные руководящие должности в бизнесе часто занимают люди в возрасте от 50 до 60 лет.

Люди, наиболее подходящие для ответственных руководящих, управленческих или экспертных ролей, скорее, пребывают в возрасте от 55 до 60 лет, и вряд ли будут моложе 40 или старше 65 лет.