Спутники Илона Маска Starlink названы угрозой жизни на Земле

Известный астрофизик предупредил, что спутники Илона Маска Starlink, которые падают ежедневно, могут нанести катастрофический ущерб стратосфере Земли. Джонатан Макдауэлл выразил опасения по поводу спутников Starlink, которые в настоящее время сходят с орбиты со скоростью один или два в день, и потенциального ущерба, который может быть нанесен, поскольку в космос запускаются еще тысячи таких спутников.

Если стратосфера будет повреждена, особенно ее озоновый слой, более вредное ультрафиолетовое излучение достигнет поверхности Земли, что приведет к росту случаев рака кожи, катаракты и повреждения глаз у людей, пишет Daily Mail.

Джонатан Макдауэлл, проработавший в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики в течение 37 лет, сказал, что в настоящее время вокруг планеты вращается более 25 000 фрагментов орбитального мусора. Обломки, или "космический мусор", состоят из мертвых спутников, отработавших ступеней ракет или фрагментов от столкновений.

В настоящее время над землей работают 8000 спутников SpaceX, принадлежащих Маску, и ожидается, что еще больше спутников будет получено от Маска, а также от других компаний и стран. Только в этом году, по данным Spaceflight Now, SpaceX вывела на орбиту более 2000 спутников.

Глава "Космической связи" указал на "тревожные звоночки" в системе Starlink

В 2023 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило Маска, что его спутники могут серьезно ранить или убить кого-либо к 2035 году. В отчете FAA прогнозируется, что около 28 000 опасных фрагментов сошедших с орбиты спутников могут пережить повторный вход в атмосферу в течение следующих нескольких лет. Однако Маск в письме в FAA и Конгресс назвал этот анализ "нелепым, неоправданным и неточным". И главный инженер SpaceX Дэвид Голдстайн назвал отчет "глубоко ошибочным".

"Чтобы внести ясность, спутники SpaceX спроектированы и построены таким образом, чтобы полностью разрушаться при входе в атмосферу во время утилизации в конце срока службы, и они это делают", - говорится в письме.

Однако в феврале этого года SpaceX, принадлежащая Маску, опубликовала заявление о том, что не все спутники полностью распадаются при возвращении, поскольку компания начала выводить из эксплуатации старые спутники, которые были рассчитаны на орбиту в течение пяти лет.

"Несмотря на то, что такой упреждающий подход приводит к потере спутников, которые эффективно обслуживают пользователей, мы считаем, что это правильный шаг для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства. SpaceX призывает всех владельцев и операторов спутников безопасно выводить спутники с орбиты, прежде чем они станут неманевренными", — говорится в сообщении компании.

Поскольку ожидается, что в небе появится все больше и больше спутников, Макдауэлл объяснил, что в сочетании со сроком службы низкоорбитальных спутников, составляющим около пяти-семи лет, количество повторных запусков в ближайшие годы увеличится до пяти в день, отмечает Daily Mail.

"С учетом развертывания всех группировок мы ожидаем, что около 30 000 спутников будут выведены на низкую околоземную орбиту и, возможно, еще 20 000 спутников будут находиться на расстоянии 1000 км от китайских систем. Для низкоорбитальных спутников мы ожидаем пятилетний цикл замены, что означает пять повторных запусков в день", - сказал Джонатан Макдауэлл Earthsky.

Но расчеты Макдауэлла также содержали серьезное предупреждение о том, что при таких высоких показателях Земля может стать жертвой синдрома Кесслера, продолжает Daily Mail.

Синдром Кесслера - это теоретический сценарий, вызванный большим количеством объектов на низкой орбите, который может привести к цепной реакции столкновений, приводящей к образованию большого количества космического мусора, поясняет издание. Такой сценарий приведет к эффекту домино от столкновений, что приведет к увеличению количества мусора.

"Если только один процент спутников Starlink, при условии, что запланированная группировка в 30 тысяч спутников будет выведена из строя, это все равно составит 300 спутников, - утверждал Макдауэлл в интервью The Register. – Триста крупных спутников могут переместиться с низкой околоземной орбиты на орбиту Кесслера".

Джонатан Макдауэлл отметил, что область космоса, которая в настоящее время наиболее близка к поражению этим синдромом, находится на расстоянии от 600 до 1000 километров, которая, по его словам, "полна старых советских ракетных ступеней", а также другого мусора.

"И чем больше мы добавим, тем больше вероятность возникновения синдрома Кесслера", - добавил он.

Несмотря на то, что многие предлагаемые спутники не нацелены на этот диапазон, и многие выбирают низкую околоземную орбиту, такую как Starlink, Макдауэлл отметил, что многотысячный флот Китая превышает отметку в 1000 км. Он добавил, что, если что-то пойдет не так на высоте более 1000 км, "нам, вероятно, крышка".

"Такая большая высота означает, что атмосфера не будет затягивать их вниз в течение столетий, и я не видел, чтобы Китай демонстрировал какие-либо планы по выводу из эксплуатации этих спутников", - добавил Макдауэлл.

В этом году Amazon, принадлежащий Джеффу Безосу, планирует запустить 3236 спутников в рамках широкополосного интернета Amazon Kuiper, начиная с 27, запущенных в апреле. Опасения по поводу резкого увеличения количества спутников, которые могут перегружать стратосферу, не ограничиваются загрязнением стратосферы космическим мусором.

Спутники Маска спроектированы так, чтобы сгорать при возвращении на Землю, что заставляет ученых беспокоиться о количестве металлов, выбрасываемых в атмосферу при их возвращении.

Исследователи, такие как химик-атмосферник Дэниел Мерфи из лаборатории химических наук Национального управления океанических и атмосферных исследований, рассказали Science, что "почти никто не задумывается о воздействии окружающей среды на стратосферу".

Постоянно растущее беспокойство по поводу массового производства спутников и планов по созданию еще тысяч спутников привело к тому, что Мерфи и другие коллеги провели исследование, посвященное изучению воздействия на стратосферу.

Согласно исследованию, эти спутники, сгорающие при входе в атмосферу, выделяют пары металлов, которые конденсируются в аэрозольные частицы, поднимающиеся в стратосферу. Было обнаружено, что около десяти процентов аэрозольных частиц содержат алюминий, литий и медь, а также другие токсичные металлы с упавших спутников, пишет Daily Mail.

"Планируемое увеличение числа спутников на низкой околоземной орбите в течение следующих нескольких десятилетий может привести к тому, что до половины частиц серной кислоты, попадающих в стратосферу, будут содержать металлы", - говорится в исследовании.

Хотя точные последствия выбросов в стратосферу остаются неясными, в исследовании отмечается потенциальное воздействие на озоновый слой.

Алюминий, один из наиболее распространенных металлов, используемых для создания спутников, может в конечном итоге привести к образованию хлорида или гидроксида алюминия, который при взаимодействии с хлористым водородом образует хлорид алюминия, пишет Daily Mail.

В то время как хлористый водород в целом относительно безопасен, хлорид алюминия легко расщепляется под действием света, и поэтому высвобождается хлор, разрушающий озон, сообщает Science.

Дальнейшие предположения приводят к появлению полярных стратосферных облаков, которые могут вызывать реакции, приводящие к разрушительным формам хлора. Хотя текущие исследования остаются спекулятивными, исследователи обеспокоены неизвестными эффектами, которые могут проявиться в течение следующих нескольких лет.

"Экономика замкнутого цикла в космосе очень важна, и это должно стать долгосрочной стратегией: дозаправка, ремонт, переработка, производство в космосе и повторный запуск из космоса", - сказал Science Адам Митчелл, инженер-материаловед Европейского космического агентства.

Пьер Лионне, управляющий директор ASD Eurospace, заявил изданию: "Вы должны задаться вопросом, создаст ли SpaceX серьезную проблему через 30 лет".

Тем не менее, Макдауэлл сказал The Register, что "пока" остается неясным, не слишком ли поздно поворачивать назад.