Две кометы, сгоревшие в атмосфере Солнца с интервалом в несколько часов, попали в объективы космических коронографов LASCO 10 и 11 октября. Уникальные кадры запечатлели редкое явление - мгновенную гибель древнейших тел Солнечной системы, возраст которых может исчисляться миллиардами лет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Кометы родились из первичного газо-пылевого облака в эпоху формирования Солнечной системы и представляют собой одни из самых древних небесных тел, некоторые - старше самого Солнца", - отметили в лаборатории.

По мнению астрономов, наблюдавшиеся объекты, вероятно, имели общее происхождение. Ученые не исключают, что это были два фрагмента одной крупной кометы, разрушенной в результате столкновения с неизвестным телом. В результате этого столкновения могла измениться орбита, приведшая обломки к фатальному сближению со звездой.

Специалисты отмечают, что крупные кометы иногда выдерживают несколько проходов через солнечную корону, постепенно теряя массу и распадаясь. Однако небольшие тела, подобные этим, погибают уже при первом сближении, испаряясь под воздействием экстремальных температур, достигающих миллиона градусов.

Некоторые группы разрушившихся комет образуют целые семейства, получившие собственные названия. Астрономы допускают, что и эти два объекта могли быть частью подобного семейства. Однако, по их словам, не исключено, что перед объективами LASCO прошли два одиноких странника - последние осколки некогда крупной кометы, давно погибшей на окраинах Солнечной системы.