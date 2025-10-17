Британская компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью. О выходе устройства сообщается на сайте фирмы.

Vertu был одним из главных производителей телефонов премиум-класса, но затем ушел с рынка. Последние устройства люксового бренда вышли в конце 2010-х годов. В октябре 2025 года Vertu вернулась со смартфоном Agent Q. Стоимость базовой версии девайса начинается с 5100 евро (480 тысяч рублей) и заканчивается 104 000 евро (почти 10 миллионов рублей).

Аппарат выделяется корпусом из стали, некоторые внутренние детали изготовлены из золота. Снаружи устройство Vertu отделано кожей аллигатора. Каждый смартфон собирается вручную. Владельцу аппарата доступен круглосуточный консьерж-сервис. Продают новые девайсы только в лондонском универмаге Harrods.

Agent Q получил 6,02-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 герц. Гаджет имеет флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Supreme, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. На задней панели телефона расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 50 и 50 мегапикселей. Устройство получило аккумулятор емкостью 5565 миллиампер-часов и проводную зарядку мощностью 65 ватт.

Ранее аналитики IDC рассказали, что Apple и Samsung оказались главными производителями смартфонов в мире. Компании завоевали доли 19 и 18,2 процента.