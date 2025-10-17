Археологи НовГУ нашли уникальные аксессуары тысячелетней давности

Археологи Центра исследований НовГУ обнаружили в Старой Руссе редкие артефакты, включая аксессуары из моржового клыка. Одной из находок стала небольшая продолговатая вещь с резьбой — возможно, булавка или заколка XII—XIII вв.еков.

© Ferra.ru

На одной стороне вырезано лицо, на другой — зверь с раскрытой пастью, создавая образ головы человека в пасти животного. По предположению ученых, предмет может быть связан с романским стилем и, возможно, попал в Руссу из Европы.

© НовГУ

Еще одна находка — отполированное навершие плётки в виде птичьей головы, также из моржового клыка и с искусной резьбой, что встречается в Новгородчине крайне редко.

В раскопах Ильинский I и II найдены и более поздние предметы XIX—XX вв.еков: наперсный крест с эмалью, металлический нашивной жетон с пеликаном — символом жертвенной любви, а также фрагмент стеклянной бутылки с клеймом «ИО». Всего за 2025 год в Старой Руссе найдено около 2000 предметов.