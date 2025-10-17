В Иране проснулся спавший 700 тыс. лет «зомби-вулкан»
Ученые зафиксировали активность у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана — он считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно наблюдениям ученых, вершина вулкана поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев. Кроме того, Тафтан стал ежедневно выделять около 20 тонн диоксида серы, а также прочие вещества — сероводород, фтористый водород и водяной пар.
«Команда заявила, что разбухание могло быть вызвано скоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину трех миль под поверхность и повышением давления на расположенную выше гидротермальную систему», — сообщает издание.
В связи с этим, вулканолог Пабло Гонсалес предложил сменить статус Тафтана с потухшего на спящий. По его словам, в регионе с вулканом также замечен рост подземного давления, что может говорить о грядущих выбросах энергии. Впрочем, на данный момент ученые не видят никаких признаков возможного извержения.
