В Иране проснулся спавший 700 тыс. лет «зомби-вулкан»

Ученые зафиксировали активность у вулкана Тафтан на юго-востоке Ирана — он считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет. Об этом сообщает Daily Mail.

© gsi.ir

Согласно наблюдениям ученых, вершина вулкана поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев. Кроме того, Тафтан стал ежедневно выделять около 20 тонн диоксида серы, а также прочие вещества — сероводород, фтористый водород и водяной пар.

«Команда заявила, что разбухание могло быть вызвано скоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину трех миль под поверхность и повышением давления на расположенную выше гидротермальную систему», — сообщает издание.

В связи с этим, вулканолог Пабло Гонсалес предложил сменить статус Тафтана с потухшего на спящий. По его словам, в регионе с вулканом также замечен рост подземного давления, что может говорить о грядущих выбросах энергии. Впрочем, на данный момент ученые не видят никаких признаков возможного извержения.

Вулкан в российском регионе выбросил огромный столб пепла

Ранее на Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров.