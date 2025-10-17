В Тихом океане поймали химеру с зубами на голове

В северо-восточной части Тихого океана биологи из Вашингтонского университета сделали неожиданное открытие - у местной пятнистой рыбы-крысы (одного из видов химер) нашли зубы, растущие прямо на голове. Анализ показал, что по происхождению и строению они полностью идентичны тем, что расположены в пасти.

© Ray Troll, Science Daily

Открытие ставит под сомнение устоявшееся представление, будто зубы у позвоночных могут развиваться только в челюстях.

"Эта поразительная особенность переворачивает привычные представления о происхождении зубов, - говорит ведущий автор исследования Карли Коэн. - Мы видим, что они способны формироваться в совершенно неожиданных местах".

Необычные зубы растут у самцов на лобном отростке, напоминающем щупальце. Им рыба удерживает самку во время спаривания, а также использует для отпугивания соперников. Такое строение не только уникально среди хрящевых рыб, но и заставляет пересмотреть эволюционную историю зубов.

Химеры - дальние родственники акул, отделившиеся от них миллионы лет назад. Они обитают в глубинах залива Пьюджет-Саунд и отличаются длинным, тонким хвостом, составляющим почти половину длины тела. Новая находка подтверждает: природа до сих пор умеет удивлять даже там, где, казалось бы, всё давно изучено.