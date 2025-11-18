Почему даже неандертальцы страдали от отравления свинцом

Сегодня негативное воздействие свинца на организм людей — неотъемлемая часть постиндустриального мира. Но, возможно, проблема не такая новая, как мы думали. Портал popsci.com рассказал об исследовании, которое показало, что свинец влиял даже на неандертальцев.

© Unsplash

Отравление свинцом представляет угрозу здоровью людей по всему миру, даже спустя десятки лет мероприятий по ремедиации. По данным Института оценки и показателей здоровья, токсичный металл привел к 1,5 млн смертей в 2021 году. Он также продолжает негативно влиять на физическое и неврологическое развитие детей, нередко приводя к низким оценкам в школе, проблемам с поведением и анемии.

Несмотря на знания об опасности свинца, многие индустрии продолжают пользоваться им: при производстве автомобильных аккумуляторов, керамики, косметики и прочих бытовых предметов. Даже питьевая вода может быть загрязнена свинцом, потому что он имеет неприятное свойство просачиваться в водохранилища через устаревшие водопроводные системы.

Годами специалисты соглашались, что отравление свинцом — современная проблема, почти целиком вызванная индустриальными проблемами, включая металлургию, шахтерскую индустрию и применение этилированного бензина. Хотя это действительно правда, межнациональная команда археологов, генетиков и химиков пришла к выводу, что металл попадал в организм гоминидов на протяжении миллионов лет.

Доказательством тому служат 51 образец окаменелых зубов Homo sapiens и неандертальцев, а также крупных приматов Australopithecus africanus и Paranthropus robustus. Изучив зубы с помощью высокоточной лазерной абляции, исследователи обнаружили четко заметные «кольца свинца», сформировавшиеся внутри зубов под дентином и зубной эмалью.

Таким образом, воздействие свинца на человека — не только продукт индустриальной революции, но и часть нашей эволюции. Правда, миллионы лет назад свинец попадал в человеческий организм не из красок или бензина, а по вине загрязнения воды и почвы, которое иногда обострялось вулканической активностью. А значит, мозг наших предков развивался под влиянием мощного токсичного металла, который вполне мог воздействовать на их социальное поведение и когнитивные способности.

Для того, чтобы проверить, как свинец мог повлиять на эволюционное развитие когнитивных навыков, ученые обратились к экспертам по мозговым органоидам. Они представляют собой выращенные из стволовых клеток миниатюрные модели, на которых можно проводить исследования человеческого мозга. В данном случае, исследователи вырастили органоиды, чтобы изучить влияние свинца на два варианта гена NOVA1, связанного с развитием нервной системы.

Ученые давно знали, что версия этого гена у Homo sapiens отличается от того, что есть у неандертальцев и других вымерших предков человека, но не могли объяснить эту разницу. Один из возможных ответов — как раз воздействие свинца. В старых образцах NOVA1 металл нарушал работу нейронов в коре и таламусе — двух регионах мозга, отвечающих за развитие речи и языка. Но в современных генах эти нарушения не так сильны, как в старых.

Другими словами, токсичность свинца могла привести к генетическим изменениям, которые улучшили навыки выживания и языковой коммуникации. Но они также могли привести к тому, что нынешние люди более уязвимы к отравлению свинцом, чем наши древние предки.