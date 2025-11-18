Почему даже неандертальцы страдали от отравления свинцом
Сегодня негативное воздействие свинца на организм людей — неотъемлемая часть постиндустриального мира. Но, возможно, проблема не такая новая, как мы думали. Портал popsci.com рассказал об исследовании, которое показало, что свинец влиял даже на неандертальцев.
Отравление свинцом представляет угрозу здоровью людей по всему миру, даже спустя десятки лет мероприятий по ремедиации. По данным Института оценки и показателей здоровья, токсичный металл привел к 1,5 млн смертей в 2021 году. Он также продолжает негативно влиять на физическое и неврологическое развитие детей, нередко приводя к низким оценкам в школе, проблемам с поведением и анемии.
Несмотря на знания об опасности свинца, многие индустрии продолжают пользоваться им: при производстве автомобильных аккумуляторов, керамики, косметики и прочих бытовых предметов. Даже питьевая вода может быть загрязнена свинцом, потому что он имеет неприятное свойство просачиваться в водохранилища через устаревшие водопроводные системы.
Годами специалисты соглашались, что отравление свинцом — современная проблема, почти целиком вызванная индустриальными проблемами, включая металлургию, шахтерскую индустрию и применение этилированного бензина. Хотя это действительно правда, межнациональная команда археологов, генетиков и химиков пришла к выводу, что металл попадал в организм гоминидов на протяжении миллионов лет.
Доказательством тому служат 51 образец окаменелых зубов Homo sapiens и неандертальцев, а также крупных приматов Australopithecus africanus и Paranthropus robustus. Изучив зубы с помощью высокоточной лазерной абляции, исследователи обнаружили четко заметные «кольца свинца», сформировавшиеся внутри зубов под дентином и зубной эмалью.
Таким образом, воздействие свинца на человека — не только продукт индустриальной революции, но и часть нашей эволюции. Правда, миллионы лет назад свинец попадал в человеческий организм не из красок или бензина, а по вине загрязнения воды и почвы, которое иногда обострялось вулканической активностью. А значит, мозг наших предков развивался под влиянием мощного токсичного металла, который вполне мог воздействовать на их социальное поведение и когнитивные способности.
Для того, чтобы проверить, как свинец мог повлиять на эволюционное развитие когнитивных навыков, ученые обратились к экспертам по мозговым органоидам. Они представляют собой выращенные из стволовых клеток миниатюрные модели, на которых можно проводить исследования человеческого мозга. В данном случае, исследователи вырастили органоиды, чтобы изучить влияние свинца на два варианта гена NOVA1, связанного с развитием нервной системы.
Ученые давно знали, что версия этого гена у Homo sapiens отличается от того, что есть у неандертальцев и других вымерших предков человека, но не могли объяснить эту разницу. Один из возможных ответов — как раз воздействие свинца. В старых образцах NOVA1 металл нарушал работу нейронов в коре и таламусе — двух регионах мозга, отвечающих за развитие речи и языка. Но в современных генах эти нарушения не так сильны, как в старых.
Другими словами, токсичность свинца могла привести к генетическим изменениям, которые улучшили навыки выживания и языковой коммуникации. Но они также могли привести к тому, что нынешние люди более уязвимы к отравлению свинцом, чем наши древние предки.