Ученый обнаружил у объекта 3I/ATLAS признаки инопланетного зонда

Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб заявил, что у межзвездного объекта 3I/ATLAS есть признаки инопланетного зонда. Об этом сообщает ScienceDaily.

Согласно мнению Леба, 3I/ATLAS может иметь рукотворное происхождение. На это указывает сразу несколько признаков. Во-первых, объект двигается со скоростью 245 тысяч километров в час, что превышает скорость любого известного человечеству объекта. Во-вторых, его траектория напоминает маршруты человеческих исследовательских аппаратов — объект пролетит очень быстро к Венере, Марсу и Юпитеру. Кроме того, он также испускает собственное свечение, хотя большинство тел с естественным происхождением только отражают свет.

Леб считает, что целью 3I/ATLAS может быть попытка выйти на орбиту вокруг Земли.

«Наша планета — самое интересное место в Солнечной системе: вода, атмосфера, жизнь. Разумный зонд наверняка захотел бы это изучить», — заявил он.

Впрочем, ранее Леб уже выдвигал аналогичную гипотезу о другом межзвездном объекте, открытом в 2017 году. Сейчас новое исследование ученого проходит экспертную проверку.

Правда ли это инопланетный корабль: что известно про межзвёздный объект 3I/ATLAS

Ранее ученые назвали срок приближения 3I/ATLAS к Земле.