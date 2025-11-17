Конец века модемов: почему один из старейших провайдеров США отключил модемы

30 сентября американский провайдер AOL, один из старейших на рынке, окончательно прекратил поддержку подключений по модему. Новость удивила немногих — куда больше людей поразил тот факт, что модемы вообще поддерживались аж до 2025 года. Портал howtogeek.com рассказал, почему провайдер так долго тянул с отключением.

© Unsplash

Официальное заявление AOL гласит, что количество клиентов, до сих пор пользовавшихся модемным подключением, не оправдывает поддержку инфраструктуры. По состоянию на 2023 год, согласно отчету Бюро переписи населения США, их число составляло 127 000 человек. Для сравнения, в 2015-м, по данным CNET, модемами AOL пользовались свыше двух миллионов людей.

Технология модемного подключения достаточно старая и непропорционально дорогая в обслуживании. Для того, чтобы она работала, необходимы тонны экипировки и программ, поддерживающих коммутируемую телефонную линию. К тому же, максимальная скорость такого подключения составляет всего 56 Кбит/с — современным Интернетом невозможно пользоваться на столь низкой скорости. AOL даже пришлось создать и поддерживать специальный браузер, чтобы оптимизировать загрузку ресурсов под скудные мощи модемов.

Почему тогда провайдер так долго оттягивал отключение сервиса? Есть ряд факторов. Первый — клиенты пользовались модемами потому, что у них просто не было выбора. Хотя широкополосное интернет-подключение дешево стоит в городских и пригородных районах, никто не будет платить за прокладку дорогого оптоволокна в отдаленные точки или установку башен 4G/5G. Для окупаемости подобных вложений ими должны пользоваться тысячи людей. А это значит, что в некоторых населенных пунктах единственный канал связи — медный телефонный кабель.

Можно возразить, что спутниковый Интернет способен послужить альтернативой, но на протяжении большей части своего существования он был медленным и очень дорогим. Нельзя сказать, компенсирует ли чуть более высокая скорость прочие недостатки, если сравнивать этот вариант с модемом.

Наконец, за неимением других опций, изоляция маленькой, но гласной группы людей без Интернета — попросту плохой пиар для компании, который, к тому же, может привлечь нежелательное внимание правительственных регуляторов. Вероятно, отчасти долгая поддержка модемов была своего рода форой, чтобы у пользователей было время переключиться на что-то другое.

Но теперь, в 2025-м, большая часть этих проблем решена. Подключиться к Интернету через спутники и мобильные вышки связи гораздо проще, даже тем, кто живет в сельской местности. Те тысячи пользователей, что остались без модема, наверняка имеют доступ как минимум к одной альтернативе. Поэтому логично, что AOL решила отключить древнюю технологию от аппарата жизнеобеспечения.

Тем не менее, модемы оставили свой отпечаток в истории, особенно в западной поп-культуре. Они популяризовали электронную почту, чаты, ранний веб-контент. В частности, модемы конкретно AOL навсегда запечатлены во множестве фильмов.