По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие выходные Земля окажется под воздействием корональной дыры.

Эта корональная дыра, умеренная по размеру и наблюдаемая на Солнце в течение нескольких месяцев, значительно увеличилась за последний месяц. По всей видимости, она окажет негативное влияние на геомагнитную обстановку.

Корональная дыра на Солнце — это участок солнечной короны, где температура и плотность плазмы значительно ниже, чем в окружающих областях. Это не настоящая дыра, а область, где магнитное поле звезды ослабевает.