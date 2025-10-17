Ученые оценили влияние появившейся 4 месяца назад корональной дыры на Землю

К Земле возвращается корональная дыра, которая существует на Солнце уже 4 месяца. Об этом в своем Telegram-канале сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно информации лаборатории, дыра не слишком большая, но она все равно может повлиять на магнитное поле Земли. Ожидается, что ее воздействие будет ощущаться 18-19 октября.

«Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, все же усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных», — сообщает лаборатория.

Ученые также рассказали, что за последние несколько часов вокруг Земли выросла плотность плазмы — обычно такое бывает перед сильным солнечном ветром. При этом, влияние корональной дыры может не только ухудшить самочувствие метеочувствительных людей, но и привести к появлению полярных сияний.