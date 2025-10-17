В России создали мобильную систему накопления энергии

«Роснано» представила первую отечественную мобильную систему накопления энергии. Разработка мощностью 100 кВт способна обеспечивать резервное электроснабжение небольших населенных пунктов или работать как зарядная станция для электротранспорта.

Пилотный образец создавали специалисты «Амперион» совместно с энергетиками «Россети Московский регион». При налаженном производстве возможно выпускать до сотни установок ежегодно. Срок изготовления одной системы составит около шести месяцев.

В перспективе планируется выпуск более мощных версий — от 250 кВт·ч до 1,5 МВт·ч. Они будут размещаться на шасси тяжелых грузовиков, включая КАМАЗ, что сохранит мобильность при увеличении емкости.

Установка способна обеспечивать электроэнергией объект в течение полутора часов при максимальной нагрузке. Такого объема достаточно для питания небольшого поселка, жилого подъезда, проведения временных мероприятий или зарядки нескольких электромобилей.