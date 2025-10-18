Загадочная "вмятина" в магнитном поле Земли увеличилась в размерах

Ученые обнаружили, что "слабое место" в магнитном поле Земли растет с угрожающей скоростью. Согласно новому исследованию, опубликованному на днях, регион, известный как Южно-Атлантическая аномалия (SAA), с 2014 года расширился на площадь, почти вдвое превышающую площадь Техаса, и также медленно смещается на запад, в сторону Африки.

Площадь Южно-Атлантической аномалии (SAA) увеличилась на 25 процентов, поскольку каждый год она перемещается примерно на 14 миль на запад, пишет Daily Mail. Расширение и движение являются результатом турбулентных потоков расплавленного железа во внешнем ядре Земли, которые генерируют необычные магнитные поля, ослабляющие поле в этой части планеты.

Магнитное поле Земли, создаваемое циркулирующим жидким железом в тысячах миль под поверхностью, действует как защитный экран от опасных заряженных частиц Солнца и космической радиации, отмечает Daily Mail.

Ученые предупредили, что ослабление и смещение этого щита в SAA - это не просто научный курьез, но и имеет реальные последствия. Южно-Атлантическая аномалия представляет наибольшую угрозу для спутников, пролетающих над головой, подвергая космические аппараты воздействию более высоких уровней радиации, которые могут временно вывести из строя электронику, повредить данные или даже привести к необратимому повреждению критически важного оборудования.

Спутники, предоставляющие услуги GPS, связи и прогнозирования погоды для США и всего мира, особенно уязвимы, когда они проходят через аномалию.

Ведущий автор Крис Финли, профессор геомагнетизма в Датском техническом университете, отметил в своем заявлении: "В Африке ситуация меняется иначе, чем в Южной Америке. В этом регионе происходит нечто особенное, что приводит к более сильному ослаблению магнитного поля".

В то время как регионы за пределами Земли вносят свой вклад в наблюдаемое магнитное поле, основной источник находится внутри планеты. Внешний слой ядра Земли, состоящий из расплавленного железа и никеля, находится на глубине 1800 миль под поверхностью, пишет Daily Mail. Эти бурлящие металлы действуют как мощный генератор, называемый "геодинамо", создавая электрические токи, которые создают магнитное поле. Но это движение не является постоянным. Она колеблется с течением времени, и в результате магнитное поле Земли тоже колеблется.

По данным НАСА, именно это, в сочетании с наклоном магнитной оси планеты, приводит к возникновению Южно-Атлантической аномалии (SAA).

В южном полушарии слабые магнитные области под Африкой смещаются на запад, в то время как аналогичные объекты в средней Атлантике смещаются на восток. На севере сильная магнитная зона под Беринговым проливом смещается на запад, а вблизи Индонезии и западной части Тихого океана магнитные объекты смещаются на восток. Эти сдвиги наиболее сильны вблизи экватора, где поле также испытывает быстрые изменения и колебания, отмечает Daily Mail.

Исследование, в ходе которого были проанализированы данные, собранные за 11 лет со спутниковой группировки Европейского космического агентства (ЕКА) Swarm, также выявило другие значительные изменения в магнитном поле Земли.

На севере Канады площадь сильного магнитного поля ослабла, сократившись на 0,65 процента от площади поверхности Земли. Это ослабление может повлиять на навигационные системы, работу спутников и даже технологии, основанные на геомагнитной калибровке.

Кроме того, исследование показало, что сильные магнитные потоки под Беринговым проливом сместились на запад, в то время как под Индонезией и западной частью Тихого океана - на восток. Эти движения, хотя и невидимые для большинства людей, могут влиять на глобальные геомагнитные условия и поведение космической погоды, оказывая дальнейшее воздействие на спутники и технологическую инфраструктуру по всему миру.

Ученые подчеркнули, что изменения в магнитном поле Земли подчеркивают его динамический характер. SAA не стоит на месте, и его постоянный рост подчеркивает важность постоянного мониторинга для прогнозирования и смягчения потенциальных воздействий.

Спутники Swarm, которые с 2013 года непрерывно собирают данные о магнитном поле, дают беспрецедентное представление о сложных силах, действующих глубоко внутри нашей планеты.

Хотя обычный человек на земле непосредственно не подвергается риску, растущая аномалия является напоминанием о хрупком равновесии, которое защищает жизнь на Земле от постоянной бомбардировки космической радиацией.

Однако для спутников, астронавтов и полетов на больших высотах последствия вполне реальны и требуют пристального внимания, комментирует Daily Mail.

"Аномалия в Южной Атлантике - это предупреждение из ядра Земли, - отмечает Крис Финли. - Это показывает нам, что защитный экран нашей планеты динамичен, и изменения, происходящие глубоко под поверхностью, могут отразиться как на космосе, так и на нашей повседневной жизни".

Открытие было сделано с помощью спутниковой группировки Европейского космического агентства (ЕКА) Swarm, которая точно измеряет магнитные сигналы, исходящие от ядра Земли, мантии, коры и океанов, а также от ионосферы и магнитосферы магнитосферного поля.