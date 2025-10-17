В России появится первая «облачная» ассоциация

VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ). Она будет развивать новые подходы, стандарты и архитектуру нативных облачных технологий. Стать партнером АОТ сможет любая компания, использующая в работе облачные технологии, а участником — любой IT-специалист, о чем сообщили «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Цель АОТ — объединить игроков российского облачного рынка для популяризации облачных технологий, таких как Kubernetes®, и Cloud-native. При таком подходе приложения и системы изначально рассчитаны на работу компании в облаке, что дает больше возможностей для масштабирования бизнеса, оптимизации затрат и гибкости в выборе технологий. Статус партнера предполагает ежегодные взносы, которые идут на проекты ассоциации, и открывает доступ к проектам и ресурсам АОТ.

Ключевыми задачами ассоциации названы продвижение и внедрение cloud-native решений через стандартизацию подходов и компетенций в разработке, поддержка и развитие open-source решений, а также их внедрение в компании, популяризация облачных технологий, развитие и объединение сообщества.

Первым мероприятием ассоциации станет некоммерческая комьюнити-конференция Kuber Conf by АОТ, которая пройдет 4 декабря в Москве. На ней участники смогут узнать о миссии ассоциации, планах на ближайший год, структуре и проектах, пообщаться с командой, задать вопросы и подать заявку на вступление. Также на мероприятии ассоциация планирует сформировать экспертный совет State Of DevOps Russia. АОТ приглашает все заинтересованные компании стать партнерами и участвовать в работе.