Ученые предупредили о мощных вспышках на Солнце

В ночь на 17 октября на Солнце была зафиксирована серия мощных вспышек. Согласно данным Института прикладной геофизики, произошли два события предпоследнего класса мощности М. Оба были зарегистрированы в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с номером 4246, расположенной в координатах N23W67.

Первая вспышка, классифицированная как M1.0, произошла в 2:19 по московскому времени и длилась 16 минут. Спустя чуть более двух часов, в 4:28, последовала вторая, более интенсивная вспышка класса M1.5, продолжительность которой составила 25 минут.

Ученые отмечают, что вспышки такой силы способны оказывать влияние на радиосвязь на Земле и приводить к усилению геомагнитных возмущений.

Мониторинг солнечной активности продолжается. Эта всплеск активности следует за другой серией вспышек, произошедших накануне, что указывает на текущий период повышенной активности нашего светила.