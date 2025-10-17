Запущено производство супердревесины, которая обошла сталь по прочности

В США начали предлагать новый строительный материал — необычайно плотную и прочную древесину, которая способна составить прямую конкуренцию стали.

Как сообщает CNN, так называемая «супердревесина» превосходит металл по прочности к весу в 10 раз, что позволяет использовать её даже при возведении высотных зданий. В ближайшем будущем материал будет использоваться преимущественно для наружных работ, а уже через год планируется его применение в жилых интерьерах.

Технологию производства инновационного материала, который получил название Superwood, разработала компания из штата Мэриленд. Их первый завод начал работу в мае 2025 года, а создание технологии заняло более десяти лет. Руководство процессом осуществлял учёный-материаловед Лянбин Ху, профессор Йельского университета, который поставил цель значительно укрепить естественную целлюлозу за счёт модификации древесины.

Эксперименты стартовали в Университете Мэриленда, где Ху внедрял различные подходы к переработке древесины, в том числе создание её прозрачных разновидностей. Основной задачей учёного стала максимальная прочность: прорыв был зафиксирован в 2017 году, когда исследование в журнале Nature подтвердило, что обработанная древесина может соперничать с большинством металлов.

Производство «супердревесины» включает последовательную обработку натуральной древесины специальным раствором и горячее прессование. При этом материал получает повышенную плотность, лишаясь исходной пористости, и значительно увеличивает механическую устойчивость. Процесс, который когда-то занимал неделю, сейчас занимает всего несколько часов. В исследованиях опробовали 19 видов деревьев и бамбук, а за разработку получено более 140 патентов.

На выходе Superwood оказывается в 20 раз прочнее обычной древесины, в 10 раз устойчивее к повреждениям, обладает высокой огнеупорностью и абсолютной защитой от грибка и насекомых. В ближайшее время материал будет применяться для фасадных панелей и террас, а в следующем году — для внутренней отделки и мебели. В перспективе супердревесина может даже заменить металлические крепёжные элементы, предотвращая поломки в мебели.

Учёные считают, что комплексная модернизация строительных стандартов откроет путь для возведения не только частных домов, но и целых высотных комплексов из данного материала. Лёгкость материала должна повысить сейсмоустойчивость и упростить строительство, а экологический эффект обещает сократить выбросы CO2 на 90% по сравнению с классическим производством стали.

Пока Superwood стоит дороже традиционной древесины, но создатели видят его конкурентом стали в крупных проектах. Новинка уже привлекла внимание строительной индустрии, и в ближайшее время способна изменить подходы к строительству высотных зданий.