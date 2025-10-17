Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили первую в этом году внекорабельную деятельность и вернулись на станцию.

«Все задачи выполнены: выход в открытый космос завершён», — заявили в Роскосмосе.

Уточняется, что космонавты работали на внешней поверхности МКС 6 часов 11 минут.

В открытый космос Рыжиков и Зубрицкий выходили для установки снаружи Международной космической станции аппаратуры для выращивания полупроводников.