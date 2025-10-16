Российские космонавты вышли за пределы МКС

Российские космонавты сейчас работают за пределами МКС. Это первый их выход с начала года. Люк на модуле "Поиск" был открыт в 19:50 по московскому времени.

Двое наших специалистов, согласно плану, проведут за бортом станции более 5 с половиной часов. Для Сергея Рыжикова это первый выход в открытый космос, Алексей Зубрицкий уже имеет подобный опыт.

Задач несколько - установить снаружи лабораторного модуля "Наука" аппаратуру для эксперимента "Экран-М" по выращиванию полупроводников при помощи молекулярно-лучевой эпитаксии. А также демонтировать несколько приборов и очистить один из иллюминаторов.

Кроме того, россияне впервые опробуют в деле отечественные скафандры "Орлан-МКС". У модели новые внутренняя герметичная оболочка, система водяного охлаждения и полностью отечественный дисплей бортового компьютера.