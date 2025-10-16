Ученые предупредили о главной катастрофе столетия

Повышение мирового уровня моря вследствие глобального потепления приведет к катастрофическим последствиям для планеты в целом, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Макгилла в Канаде.

Журналисты заметили, что доклад экспертов является первым крупномасштабным пошаговым анализом, оценивающим влияние долгосрочного повышения уровня моря на прибрежную инфраструктуру стран Глобального Юга, включая Африку, Юго-Восточную Азию, а также Центральную и Южную Америку.

По данным исследователей, повышение уровня моря, вызванное продолжающимися выбросами парниковых газов, грозит уничтожением прибрежных городов по всей планете.

Ученые отметили, что при сохранении текущих объемов выбросов уровень моря в исследуемый период может подняться вплоть до 20 метров. При этом такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Балтимор, Майами, Новый Орлеан, Хьюстон, Окленд и Сакраменто, могут оказаться под водой в течение следующих 75 лет.

Даже при лучшем сценарии, согласно которому уровень моря к 2100 году повысится всего на 0,5 метра, три миллиона зданий только в Южном полушарии окажутся под водой, пояснили специалисты.

«Люди часто говорят о повышении уровня моря на десятки сантиметров или, может быть, на метр. Но на самом деле оно может достигнуть многих метров, если мы не прекратим сжигать ископаемое топливо», — разъяснила профессор Наталья Гомез, соавтор исследования Университета Макгилла.

Авторы доклада констатировали, что повышение уровня моря можно предотвратить, используя более чистые источники энергии, такие как ветер или солнце, высаживая больше деревьев для поглощения углекислого газа и строя волнорезы для защиты подверженных наводнениям районов.