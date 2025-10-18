Названа точная дата победы технологий над человеческим разумом

Ученые назвали точную дату, когда технологии превзойдут человеческий интеллект, и ждать осталось недолго. С момента появления homo sapiens человечество вот уже 300 000 лет является самым разумным существом на планете. Однако, благодаря быстрому прогрессу в области искусственного интеллекта (ИИ), этого может не продолжаться еще очень долго. Многие ученые считают, что сингулярность – момент, когда ИИ впервые превзойдет человечество – теперь зависит не от "если", а от "когда".

И, по мнению некоторых пионеров искусственного интеллекта, нам, возможно, недолго осталось ждать, пишет Daily Mail. В новом отчете исследовательской группы AIMultiple объединены прогнозы, сделанные 8590 учеными и предпринимателями, чтобы узнать, когда, по мнению экспертов, может наступить сингулярность. Результаты показали, что прогнозы экспертов по ИИ относительно сингулярности становятся все ближе и ближе с каждым неожиданным скачком в возможностях ИИ.

В середине 2010–х годов ученые в целом полагали, что искусственный интеллект не сможет превзойти человеческий интеллект ранее 2060 года. Сейчас некоторые лидеры отрасли считают, что сингулярность может наступить всего через три месяца.

Что такое сингулярность? В математике сингулярность обозначает точку, в которой материя становится настолько плотной, что законы физики начинают нарушаться, объясняет Daily Mail. Однако после того, как этот термин был заимствован писателем-фантастом Вернором Винджем и футурологом Рэем Курцвейлом, он приобрел радикально иное значение. Сегодня сингулярность обычно относится к моменту, когда технологический прогресс начинает ускоряться настолько, что человечество не в состоянии его контролировать.

Часто это понятие используется для обозначения момента, когда искусственный интеллект становится умнее всего человечества вместе взятого.

Джем Дилмегани, главный аналитик AIMultiple, рассказал Daily Mail: "Сингулярность - это гипотетическое событие, которое, как ожидается, приведет к быстрому росту машинного интеллекта. Для сингулярности нам нужна система, которая сочетает в себе мышление на уровне человека со сверхчеловеческой скоростью и доступной памятью, близкой к идеальной. Сингулярность также должна привести к появлению машинного сознания, но, поскольку сознание не определено четко, мы не можем быть точными в этом вопросе".

Как скоро может наступить сингулярность? Хотя подавляющее большинство экспертов в области ИИ сейчас считают, что сингулярность неизбежна, они сильно расходятся во мнениях о том, когда, по их мнению, она может наступить, отмечает Daily Mail.

Самый радикальный прогноз исходит от исполнительного директора и основателя ведущей ИИ-компании Anthropic Дарио Амоди. В эссе под названием "Машины любящей грации" он предсказывает, что сингулярность наступит уже в 2026 году.

Он утверждает, что этот искусственный интеллект будет "умнее лауреата Нобелевской премии в большинстве соответствующих областей" и будет "усваивать информацию и генерировать действия примерно в 10-100 раз быстрее, чем человек".

И он не одинок в своих смелых прогнозах, констатирует Daily Mail.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, также недавно предсказал, что сверхразум появится в следующем году. Выступая в обширном интервью на канале X в 2024 году, Илон Маск сказал:

"Если вы определяете AGI (искусственный интеллект общего назначения) как более умного, чем самый умный человек, я думаю, что это произойдет, вероятно, в следующем году, в течение двух лет".

Аналогичным образом, Сэм Альтман, генеральный директор ChatGPT, создателя OpenAI, в своем эссе, опубликованном в 2024 году, заявил: "Возможно, что через несколько тысяч дней у нас будет сверхразум". Это означает, что сингулярность наступит в любое время, начиная примерно с 2027 года.

Насколько вероятно, что эти прогнозы верны? Несмотря на то, что они носят экстремальный характер, оптимизм этих технологических лидеров не совсем беспочвенный, комментирует Daily Mail.

Джем Дилмегани говорит:

"Возможности GenAI превзошли ожидания большинства экспертов и опередили ожидания, связанные с сингулярностью".

Ключом к такой переоценке потенциала ИИ является то, что мощь ведущих моделей ИИ растет в геометрической прогрессии, примерно удваиваясь каждые семь месяцев. Если этот экспоненциальный рост начнет ускоряться, это может вызвать цепную реакцию, которая приведет к внезапному росту интеллекта.

По этой причине некоторые лидеры в области искусственного интеллекта считают, что сингулярность может наступить невероятно быстро, как только будут выполнены необходимые условия.

Однако эксперты сходятся во мнении, что сингулярность наступит не раньше, чем через много лет. Дилмегани говорит, что если сингулярность действительно наступит в следующем году, он "с радостью напечатает нашу статью на эту тему и съест ее".

Чрезмерный оптимизм в отношении искусственного интеллекта не является чем–то новым, и в прошлом бесчисленные преувеличенные прогнозы оказались неверными, отмечает Daily Mail. Например, Джеффри Хинтон, так называемый "крестный отец искусственного интеллекта", предсказал, что к 2021 году больницы не будут нуждаться в рентгенологах, поскольку их заменит искусственный интеллект.

Еще в 1965 году пионер искусственного интеллекта Герберт Саймон смело заявил: "Через двадцать лет машины будут способны выполнять любую работу, которая по силам человеку".

Как отмечает Дилмегани, возможности ИИ в настоящее время далеки от того, на что способен человеческий разум. Однако у таких бизнес-лидеров, как Альтман и Амодей, есть веские причины преувеличивать, как скоро наступит сингулярность.

Дилмегани говорит:

"Более ранняя хронология развития сингулярности делает нынешних лидеров в области искусственного интеллекта абсолютными лидерами отрасли. Компания, достигшая сингулярности, всегда может оставаться самой ценной компанией в мире. Этот оптимизм подпитывает инвестиции, и оба этих руководителя управляют убыточными компаниями, которые зависят от доверия инвесторов".

Когда, вероятно, наступит сингулярность? Чтобы получить представление о том, когда на самом деле может произойти сингулярность, Джем Дилмегани и его коллеги объединили опросы, в которых приняли участие 8590 экспертов в области искусственного интеллекта.

Это показало, что, хотя прогнозы значительно улучшились с момента выхода ChatGPT, большинство экспертов считают, что до сингулярности, вероятно, еще около 20 лет.

Эксперты утверждают, что для возникновения сингулярности ИИ сначала должен достичь состояния, известного как “искусственный общий интеллект” (AGI), в котором он обладает человекоподобными способностями в решении широкого спектра задач.

Хотя результаты некоторых исследований разнятся, все сходятся во мнении, что это произойдет примерно к 2040 году. Некоторые группы, например инвесторы, были более уверены в этом и прогнозировали этот момент немного раньше, обычно ориентируясь на какой-то момент около 2030 года.

Как только будет достигнут AGI, эксперты полагают, что сингулярность наступит очень быстро, поскольку ИИ быстро эволюционирует и достигнет "сверхразума".

В ходе одного опроса ученые присвоили 10-процентную вероятность сингулярности, наступившей через два года после AGI, и 75-процентную вероятность того, что это произойдет в течение следующих 30 лет.

Однако, хотя мнения экспертов отодвигают сингулярность гораздо дальше, чем мнения таких лидеров, как Альтман и Маск, большинство сходятся во мнении, что сингулярность приближается. Это может означать, что человечеству недолго осталось наслаждаться своим положением самых умных существ на Земле, заключает Daily Mail.