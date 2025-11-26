Правда ли, что Луна влияет на сон людей?

У каждого наверняка бывал вечер, когда хочется наладить режим сна. Мы ложимся пораньше, не пьем кофе днем, как следует проветриваем спальню — словом, делаем все, что советуют эксперты. Но заснуть все равно не получается. Неужели проблема в полнолунии? Портал popsci.com рассказал, правда ли, что Луна может помешать здоровому сну.

© Unsplash

Определить влияние Луны на человеческий сон непросто. Прежде всего, стоит понимать, что в людском сознании давно закрепились эмоции, которая она вызывает. Многие люди романтизируют полнолуния и редкие лунные события, а потому, вероятно, здесь речь скорее об эмоциональном влиянии, нежели физиологическом. Если человек верит, что он будет беспокойным под полной Луной, то одного этого ожидания может быть достаточно, чтобы потерять сон.

Тем не менее, есть научные основания верить, что у нее есть реальные эффекты. В научной работе от 2013 года шведские исследователи изучили данные эксперимента, участники которого не знали, что их сон изучают на предмет влияния Луны. К полнолунию активность мозга испытуемых в фазе глубокого сна снизилась на 30%, они засыпали на пять минут дольше и спали на 20 минут меньше. Участники опыта рассказали, что спали хуже, и в их организме обнаружили пониженное содержание мелатонина — гормона, который тело вырабатывает ночью, для успокоения тела и подготовки ко сну.

Наука точно знает, что освещение, как искусственное, так и естественное, может подавлять мелатонин, поэтому есть вероятность, что лунный свет способствует пробуждению.

Еще один опыт шведов, на этот раз с участием 47 здоровых взрослых людей, привел к схожим результатам — сон в полнолуние был на 25 минут короче. Примечательно, что мужчины ощутили этот эффект сильнее женщин; они проспали примерно на 50 минут меньше. Кроме того, исследователи отметили, что участникам эксперимента потребовались дополнительные 30 минут, чтобы достичь фазы быстрого сна.

Наконец, более поздняя научная работа, проведенная учеными из Венгрии, внесла дополнительную путаницу. Там выяснили, что сон женщин в полнолуние нарушался чаще, чем у мужчин.

Но у всех этих опытов было одно крупное ограничение: они проводились в лабораториях сна, где незнакомая обстановка может помешать здоровому сну. Чтобы обойти эту проблему, ученые из Вашингтонского университета перенесли свой эксперимент в реальный мир. Они отследили сон жителей трех аргентинских сообществ — на окраине города, в сельской местности с ограниченным электричеством и в удаленной точке, где электроэнергии вообще нет. Команда также проанализировала данные, полученные от 464 студентов университета в Сиэттле.

На протяжении двух месяцев участники эксперимента носили браслеты, которые собирали информацию о сне. Опыт показал, что, вне зависимости от локации, люди дольше засыпали ночами незадолго до полнолуния. По мнению авторов исследования, это может отражать древнюю эволюционную адаптацию: при полной Луне наши предки могли дольше бодрствовать, чтобы охотиться, работать или общаться.

Изменения сна были наиболее ярко выраженными в точках без доступа к электричеству, где лунный свет выступал основным источником ночного освещения. В то же время, в городских сообществах искусственный свет оказывает куда большее влияние на сон, чем Луна.