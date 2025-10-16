Слух: Samsung полностью отказалась от Galaxy S26 Edge и скоро свернёт производство S25 Edge

По информации южнокорейского издания Newspim, Samsung приняла отменила дальнейшую работу над тонкой моделью Galaxy S26 Edge. Такое решение было принято из-за низких продаж текущего Galaxy S25 Edge. В результате линейка Galaxy S26 будет состоять из трёх моделей: Pro, Plus и Ultra.

© Ferra.ru

Согласно Newspim, Samsung официально прекратила производство серии Galaxy Edge, но пока эта информация не получила глобального распространения. Тем не менее, её подтверждают инсайдеры, в частности, это «точные» инсайдеры Ice Universe, заявивший, что «Galaxy S26 Edge точно отменён, это 100% верно», и OnLeaks, также утвердительно написавший, что всё это правда.

Как отмечают аналитики, Galaxy S25 Edge, который Samsung позиционировала как тонкий и лёгкий флагман, не нашёл ожидаемого отклика у потребителей. К августу 2023 года было продано всего 1,31 млн единиц, что значительно меньше по сравнению с продажами других моделей серии: Galaxy S25 — 8,28 млн, S25 Plus — 5,05 млн и S25 Ultra — 12,18 млн.

Samsung официально объявила, что производство Galaxy S25 Edge завершится после исчерпания имеющихся запасов и что возобновление серии в будущем маловероятно. Об этом были уведомлены сотрудники компании.