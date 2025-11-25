Как статуи на острове Пасхи «ходили» к своим платформам

Остров Пасхи знаменит своими гигантским каменными статуями — моаями, созданными 800 лет назад. Ученые десятки лет бились над загадкой их происхождения, строя теории об их культурном значении и том, как обитатели острова вырезали и перевозили статуи массой вплоть до 92 тонн. Портал arstechnica.com рассказал о теории, которая может расставить все по своим местам.

Археолог Карл Липо из Бингемтонского университета выдвинул предположение, что статуи транспортировали в вертикальной позиции: при помощи работников и веревок моаи сами «шли» к своим платформам. Оральные традиции коренных жителей острова Пасхи упоминают истории о статуях, шагавших от каменоломен — например, в песне о предке, который заставил моаев идти.

Простые полевые испытания Липо в 2012-м показали, что подобные манипуляции с применением веревок возможны в реальности, однако его гипотеза также вызвала немало критики в научном сообществе. Моаи, на котором поставили эксперимент, был сравнительно маленьким — его масса составляла всего пять тонн. На острове Пасхи есть статуи гораздо больше, не говоря уже об их количестве: как малому количеству островитян удалось транспортировать от каменоломни столько тяжелых монументов?

Для того, чтобы разобраться в загадке, команда археолога собрала своего рода базу данных моаев. Из 962 статуй 62 расположены вдоль дорог — вероятно, их бросили в пути к платформам, на которых они изначально должны были стоять. Причем у моаев, стоящих у дорог, куда более широкие фундаменты относительно ширины плеч, что снижает центр массы и позволяет статуе шагать, не падая. А вот у статуй, зафиксированных на платформах, наоборот, плечи шире, чем фундамент.

Помимо этого, придорожные моаи наклонены под углом от 6 до 16 градусов, что сдвигает центр массы ближе к переднему краю фундамента. По мнению Липо, это находчивое инженерное решение, дополнительно облегчающее транспортировку статуи. Наклон вперед заставляет моая падать вперед при горизонтальном крене, и каждое такое движение становится шагом.

По этим причинам археологи полагают, что резчики по камню модифицировали статуи по прибытии на платформы, стачивая фундамент, чтобы они не наклонялись в статичном положении. Центр массы сдвигался выше для стабильной вертикальной позиции. У дорожных моаев даже нет вырезанных глазниц, где должны быть глаза из белого коралла — их наверняка оформляли уже после того, как статую устанавливали на постамент.

Липо и его команда повторили эксперимент — они собрали реплику одного из таких дорожных моаев и попытались перевезти его пешим ходом. Итого 18 человек с помощью четырех веревок смогли передвинуть статую вперед на 100 метров всего за 40 минут. Таким образом, настоящие статуи вполне можно было сдвинуть на километры в течение недель силами примерно 20-50 человек — приблизительно столько членов и насчитывали большие семьи на острове Пасхи.

Археолог из Бингемтона был не первым, кто проверил «шагающую» гипотезу. Чешский экспериментальный археолог Павел Павел проводил похожие опыты в 1980-х. Его команда смогла продемонстрировать что-то напоминающее шаги статуй, но он заключил, что 16 человек и одного лидера недостаточно для транспортировки статуй. Правда, опыт Павла не привел к широкому принятию гипотезы — передвижение моаев требовало слишком больших усилий, не говоря уже о том, что трение повредило бы фундамент статуи.

Наконец, Липо и его коллеги также изучили дороги, отметив, что они плохо подходили для горизонтального перемещения монументов с помощью деревянных валиков или прочих сооружений. А вот шагающему методу характерная впалая форма дороги только помогла бы — она позволяет стабилизировать наклон при вертикальной транспортировке. Более того, паттерн распределения дорог логичен, если отталкиваться от теории, что придорожных моаев бросали из-за механических поломок.