Российские ученые нашли ключ к созданию суперкомпьютера

Разработка нового сплава поможет повысить производительность компьютеров за счет создания микросхем, использующих квантовые свойства электронов. К такому выводу пришли ученые ЧелГУ, исследование опубликовано в журнале Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

Работа посвящена разработке уникального четырехкомпонентного сплава на базе сплавов Гейслера, обладающего высокой спиновой поляризацией — ключевым параметром для создания эффективных спинтронных устройств. Как рассказала доцент кафедры радиофизики и электроники ЧелГУ Оксана Павлухина, расчеты показали, что сплав, где частично смешаны галлий и мышьяк, проявляет устойчивое полуметаллическое поведение со стопроцентной спиновой поляризацией.

