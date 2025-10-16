Перечислены самые покупаемые в России смартфоны

В 2025 году лидерами по количеству продаж в России стали смартфоны брендов Poxo, Xiaomi и OnePlus. Об этом «Газете.Ru» стало известно из аналитического отчета «AliExpress СНГ», копия которого имеется в распоряжении редакции.

Среди десяти наиболее продаваемых смартфонов за первые девять месяцев года оказался ряд моделей, демонстрирующих сочетание производительности и доступности. Так, Poxo X7 Pro – лидер рейтинга – привлек пользователей благодаря производительному процессору MediaTek Dimensity 8400 Ultra и яркому 6,67-дюймовому AMOLED-дисплею со 120 Гц.

Модель Xiaomi Redmi Note 14 Pro расположилась на втором месте. Она оснащена процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultra и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Смартфон выделяется тройной основной камерой с 200 Мп сенсором и оптической стабилизацией, а также 20 Мп фронтальной камерой.

Третье место у Xiaomi Redmi Note 14. Устройство предлагает процессор MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD+ со 120 Гц, основную камеру со 108 Мп сенсором и 20 Мп фронтальную. Устройство оснащено аккумулятором на 5500 мАч с быстрой зарядкой до 45 Вт, стереодинамиками и разъемом для наушников.

На четвертом месте расположился OnePlus 13 с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. А на пятом – Realme 14 Pro +, оборудованный процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и 6,83-дюймовым OLED-дисплеем со 120 Гц.

В рейтинг также вошли Poco M6 Pro, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13, Poco C61 и Honor Magic7 Pro.