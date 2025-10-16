Ученые бросили вызов мистической темной энергии

Ученые из Бременского университета и Трансильванского университета Брашова пришли к выводу, что ускоренное расширение Вселенной можно объяснить - как минимум частично - без отсылок к темной энергии. Об этом сообщается на портале Phys.org.

Физики описывают эволюцию Вселенной общей теорией относительности (ОТО) и уравнениями Фридмана. Но, чтобы объяснить наблюдаемое расширение Вселенной на этой основе, к уравнениям необходимо добавить дополнительный член - темную энергию.

Это неудовлетворительное решение мотивировало ученых на поиски другого подхода. Их идея основана на расширении общей теории относительности с помощью модели финслеровой гравитации. Она позволяет более точно моделировать гравитационное взаимодействие газов, поскольку она основана на более общей геометрии пространства-времени, чем ОТО.

В модели финслеровой гравитации расстояние может зависеть не только от точки, но и от направления движения. То есть формула, определяющая длину, может быть разной для разных скоростей и направлений. Получается, что гравитация описывается не только искривлением пространства-времени, но и тем, как это искривление зависит от направления движения частиц и света.

Когда группа ученых рассчитала финслерово расширение уравнений Фридмана, было сделано «волнующее открытие»: уравнения Финслера-Фридмана предсказывают ускоренное расширение Вселенной в вакууме - без необходимости вводить дополнительные предположения или термин «темная энергия».

«Новая геометрия открывает совершенно новые возможности для лучшего понимания законов природы космоса», - заявил член исследовательской группы, физик Кристиан Пфайфер.

В обычной теории относительности пространство-время можно представить как идеально гладкую ткань. Куда бы вы ни направились, свойства этой ткани будут одинаковы. Свет и частицы движутся одинаково во всех направлениях. В рамках финслеровой геометрии можно представить, что пространство-время - ткань, сотканная из нитей, которые тянутся легче в одну сторону и труднее в другую.