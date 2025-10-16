«Радиостанция Судного дня» передала новое таинственное сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое сообщение — слово «рядоспай». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76».

Станция прервала молчание в 13.32 мск 16 октября. Она передала в эфир «НЖТИ 69955 РЯДОСПАЙ 8170 5968». Судя по данным канала, ранее это слово не произносилось.

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума.

За последнюю неделю «радиостанция Судного дня» ежедневно выходит в эфир. 13 октября она передала слово «гулоболт», 14 октября — «токосъемник» и «файлораек», 15 октября — «измождение» и «доминион».