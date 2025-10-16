Google выпустила финальную бету Android 16 QPR2

Google представила третью и финальную бету Android 16 QPR2 для совместимых устройств серий Pixel 6 и новее. Обновление доступно через программу бета-тестирования Android.

Правда, если установить бету, вернуться на стабильную версию до выхода официального релиза в декабре можно будет только с очисткой данных. Ожидается, что стабильный выпуск Android 16 QPR2 состоится 2 декабря.

В новой версии исправлены ошибки и недочёты, в том числе:

Сбои при установке обновлений Google Play. Пустые иконки ярлыков на домашнем экране. Неправильная цветовая индикация иконки Wallet на экране блокировки. Ошибки в работе свайпа вверх и приложений Terminal. Проблемы с зарядкой батареи и расходом энергии на складных устройствах. Артефакты на фотографиях, снятых на 50 МП с ультраширокого и телеобъектива. Сбои Bluetooth при звонках и недоступность некоторых Wi-Fi сетей.

В целом, Android 16 QPR2 Beta 3 улучшает стабильность системы, неожиданные перезагрузки и задержки интерфейса.

Для установки необходимо зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования, после чего обновление придёт автоматически.