Картина Пабло Пикассо  «Натюрморт с гитарой» пропала в Испании

В Испании во время транспортировки пропала картина Пабло Пикассо. Возбуждено уголовное дело, стражи ведут поиски полотна. Об этом пишет в четверг местное агентство Europa Press.

Почти 60 работ различных живописцев хранились в Мадриде. Картины должны были быть представлены на выставке в культурном центре города Гренада на юге страны. Условия хранения были строго соблюдены, но это не помешало злоумышленникам похитить шедевр Пикассо. Речь идет о полотне «Натюрморт с гитарой (1921). Она была застрахована на сумму 600 тысяч евро. На каком этапе могла произойти потеря картины, неизвестно. Испанская полиция ведет расследование.

В сентябре в одном из особняков Парижа была обнаружена картина знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте. Полотно, созданное в 1613 году, долгие столетия считалось утраченным. Находку сделал оценщик, который занимался описью имущества особняка в шестом округе Парижа.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект признал подлинником картину, которую ведущие аукционные дома и музеи считали копией. Это полотно «Лютнист итальянского мастера Караваджо. Картина хранилась в Британии. Считалось, что ее создал некий художник, который подражал мастеру.