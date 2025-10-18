Две сильные вспышки произошли на Солнце 17 октября

В ночь на субботу, 18 октября, на Солнце произошли две мощные вспышки класса М. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Вечерняя Москва

Первый взрыв балла М1.0 случился в 3:40 по московскому времени. Второй с баллом М1.1 — в 5:39 по московскому времени.

Помимо этого, ученые зафиксировали на звезде четыре обычные вспышки класса С.

— Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь. Вспышечная активность — повышенная без рисков для Земли, — добавили специалисты в Telegram-канале.

Утром 15 октября исследователи также зафиксировали многомесячный пик по силе солнечных вспышек — за сутки фоновое излучение Солнца возросло в четыре раза и достигло уровня М.

До конца октября российским жителям предстоит пережить две мощные магнитные бури. Первая волна стартовала 17 октября слабым уровнем, постепенно усиливаясь до умеренного. Вторая — с 24 октября — достигнет пика в шестой уровень интенсивности.