Стало известно, смарт-часы каких брендов россияне любят больше всего

Средняя цена смарт-часов в России в 2025 году составила 7 000 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке ритейлера, за первые девять месяцев текущего года россияне приобрели приблизительно 4,9 млн умных часов и фитнес-браслетов, что в денежном выражении эквивалентно 34 млрд рублей. В третьем квартале (июль-сентябрь) было продано около 1,5 млн устройств на общую сумму 11 млрд рублей.

Лидером по количеству проданных устройств на российском рынке стали девайсы от малоизвестных брендов, занимающие около 35% рынка. Это преимущественно базовые и доступные модели, ориентированные на широкого потребителя. Второе место удерживает бренд Huawei с долей в 18% от общего объема продаж. На третьей позиции находится Xiaomi, сохраняющая стабильный интерес покупателей к линейкам Smart Band и Redmi Watch, с долей в 11%. За ними следуют Redmi с 8% и Apple с 5%, чья популярность традиционно сконцентрирована в премиальном сегменте благодаря моделям Apple Watch Series и Ultra.

Однако в денежном выражении картина распределения популярности выглядит иначе. Первое место по объему выручки занимает Huawei, аккумулируя 26% от общих продаж. Apple занимает вторую строчку с 24%, демонстрируя устойчивость своих позиций в высшем ценовом сегменте. Samsung расположился на третьем месте с долей в 11%, что обусловлено спросом на новые поколения Galaxy Watch. Устройства малоизвестных брендов занимают четвертое место с 10% выручки, а Xiaomi замыкает пятерку лидеров с 7%, пользуясь спросом у покупателей, ищущих оптимальное сочетание цены и функциональности.