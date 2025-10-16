Ученые предупредили о катастрофе на Земле

Согласно исследованию ученых из канадского Университета Макгилла, продолжающиеся выбросы парниковых газов и вызванное этим повышение уровня Мирового океана создают реальную угрозу для прибрежных городов по всему миру. Как отмечается в работе, ожидаемый подъем уровня моря приведет к прогрессирующему затоплению береговой линии.

Исследование показало, что наибольшему риску подвержена застройка в прибрежных зонах Африки, Юго-Восточной Азии, а также Южной и Центральной Америки. Согласно расчетам, из 840 миллионов зданий на изученной территории при сценарии повышения уровня моря на 20 метров к 2100 году могут пострадать 136 миллионов построек. Особую уязвимость демонстрируют густонаселенные низменные районы, где под угрозой оказываются портовая инфраструктура и объекты культурного наследия.

Профессор университета Эрик Гэлбрейт подчеркнул, что последствия изменения климата и повышения уровня моря затронут всех жителей планеты, независимо от их места проживания. Авторы исследования полагают, что полученные данные предоставляют важную информацию для архитекторов, градостроителей и девелоперов, которые могут использовать эти выводы для минимизации будущего ущерба.

