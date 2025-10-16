В работе сервисов YouTube произошел сбой

Массовый сбой произошел в работе сервисов YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

© Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

На проблемы с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV пожаловались более 342 тысяч человек.

55% пользователей обратили внимание на проблемы с воспроизведением видео, 33% — на сбой в работе приложения, 12% — на сайт сервисов.

7 октября пользователи дважды жаловались на сбои в работе сервиса Steam.

YouTube вернулся к нормальной работе в части России

По информации PlayGround, утром 7 октября сбои затронули сразу несколько крупнейших онлайн-платформ, включая Steam, Riot Games и Epic Games Store. Как уточняет платформа TCPShield, на инфраструктуру сервисов обрушилась серия DDoS-атак, в том числе TCP Carpet Bomb. Аналогичные перебои наблюдались у EA, Call of Duty, Marvel Rivals и Hulu.

Инсайдер vxdb в X сообщил, что за атакой может стоять AISURU. Несмотря на кратковременный характер сбоев, остаточная нагрузка на сети сохраняется, а TCPShield продолжает отражать атаки.

Ранее в работе Starlink произошел массовый сбой.