На МКС займутся выращиванием кристаллов

Экипаж российского сегмента Международной космической станции завершил подготовку уникального научного оборудования. Космонавты собрали комплекс аппаратуры для проведения экспериментов по выращиванию полупроводниковых кристаллов в условиях космического вакуума.

Монтаж оборудования массой более 100 килограммов запланирован на 16 октября. Работы будут проводиться во время выхода в открытый космос, который выполнят космонавты Роскосмоса. Для транспортировки тяжёлого комплекса к месту установки будет задействован роботизированный манипулятор ERA.

Установка «Экран-М» позволит получать сверхточные полупроводниковые материалы в условиях невесомости. Этот процесс известен как молекулярно-лучевая эпитаксия.

Ранее госкорпорация Роскосмос сообщила об успешном завершении огневых испытаний системы коррекции для космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Тестирование проводилось в горизонтальной вакуумной камере компании «Решетнёв», где были воссозданы условия работы на орбите.