Риски магнитных бурь на Земле полностью сняты

Риски магнитных бурь на Земле, связанных со вспышечной активностью Солнца, полностью сняты, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"В настоящее время как нулевые оцениваются дальнейшие риски для магнитосферы Земли вследствие роста вспышечной активности", - отмечается в сообщении.

Резкое усиление активности Солнца началось 12 октября. С начала этой недели на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 класса M. При этом интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8.1 (по 10-балльной шкале), что стало наибольшим значением с середины июня текущего года, рассказали в лаборатории.

В настоящий момент максимум всплеска пройден; регистрируется деградация центров вспышечной активности, связанная с истощением в них запасов свободной энергии.

Активность Солнца останется на повышенном уровне еще двое-трое суток, до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету.