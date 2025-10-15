Уральские ученые создали универсальную солнечную сушилку

В отделе научных коммуникаций Уральского Федерального Университета сообщили, что ученые вуза представили новую модель солнечно-воздушной сушилки для пищевых продуктов. Разработка адаптирована для эксплуатации в различных климатических зонах, включая регионы с недостаточным количеством солнечных дней.

Конструкция использует материалы с изменяемым фазовым состоянием, что позволяет аккумулировать тепло в дневное время и использовать его ночью. Эта особенность обеспечивает непрерывный процесс сушки и повышает общую производительность оборудования.

Проведенные испытания в Екатеринбурге показали, что новая сушилка обрабатывает грибы и другие продукты на 5 часов быстрее по сравнению с традиционными аналогами. Эффективность теплообмена особенно заметна в регионах, удаленных от экватора.

Проект реализован при поддержке Министерства науки и высшего образования России в партнёрстве с китайскими исследователями.