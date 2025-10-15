Вышел самый мощный смартфон Honor

Китайская корпорация Honor представила линейку смартфонов Magic 8. На это обратило внимание издание GSM Arena.

Фирма выпустила смартфоны Magic 8 и Magic 8 Pro для рынка Китая. Вероятно, позже они появятся во всем мире. Magic 8 Pro — самый мощный телефон в линейке Honor. Он основан на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Девайс получил отдельную кнопку для вызова помощника искусственного интеллекта (ИИ).

Устройство вышло с корпусом, защищенным по стандарту IP68/IP69/IP69K, 6,71-дюймовым дисплеем OLED LTPO с частотой 120 герц и пиковой яркостью 6000 нит и аккумулятором емкостью 7200 миллиампер-часов. На задней панели аппарата расположена тройная камера, состоящая из основного модуля на 50 мегапикселей, сверхширокоугольного сенсора на 50 мегапикселей и телеобъектива разрешением 200 мегапикселей.

Базовый Magic 8 имеет тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. У смартфона меньший по размерам 6,58-дюймовый OLED-экран и батарея емкостью 7000 миллиампер-часов. Камера аппарата состоит из тех же модулей, что и Magic 8 Pro, но телеобъектив имеет разрешение 64 мегапикселя.

Стартовая версия Magic 8 стоит в Китае 4499 юаней, или около 50 тысяч рублей. Magic 8 Pro обойдется минимум в 5699 юаней (63 тысячи рублей).

Ранее источники издания ETNews рассказали, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат камеру с переменной диафрагмой. Актуальные iPhone имеют камеры с фиксированной диафрагмой.