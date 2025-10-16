Владельцы iPhone 17 Pro Max столкнулись с критической проблемой

Пользователи оранжевого iPhone 17 Pro Max пожаловались, что их смартфон внезапно стал розовым. На это обратило внимание издание Wccftech.

На неделе на Reddit появилась публикации про флагманский телефон Apple, корпус которого приобрел розовый оттенок. За два дня пост набрал 13 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи комментариев. Автор записи DakAttack316 рассказал, что его телефон из оранжевого частично стал розовым, и получил несколько подтверждений от других владельцев девайса.

«Телефон стал более насыщенного розово-золотого цвета», — заметил пользователь, который покупал 17 Pro Max в оранжевом цвете.

Журналисты Wccftech предположили, что проблема порозовевшего смартфона заключается в браке на производстве. Модели 17 Pro и 17 Pro Max выполнены из анодированного алюминия. Если при обработке материалов случится критическая проблема, то впоследствии металл может поменять цвет из-за незаметных химических реакций и контактов с другими материалами.

Мнения комментаторов Reddit разделились. Некоторые предложили DakAttack316 перепродать смартфон, получивший уникальный цвет, коллекционерам. Другие заметили, что ему нужно сдать устройство по гарантии. Apple пока не отреагировала на проблему.

