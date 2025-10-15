Ученые из России и Китая придумали, что делать со старыми шинами

Созданная российскими и китайскими учеными технология позволит из выброшенных автомобильных покрышек получить самые разные материалы, вплоть до электроники нового поколения.

© Нейросеть

Такого "сырья" сегодня на свалках - настоящие Эвересты. Ведь ежегодно в мире выбрасывается более 1,2 млрд изношенных шин, которые практически не поддаются разложению. Существует два распространенных метода утилизации: переработка материала и рекуперация энергии. Первый предполагает измельчение или дробление до резиновой крошки, которая применяется, например, для покрытия детских площадок. При рекуперации энергии шины используются в цементных печах, на электростанциях и бумажных фабриках.

Ученые из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, университетов Китая и Российского квантового центра предложили новый метод преобразования старой резины в однослойные углеродные нанотрубки и газообразный водород с помощью химического осаждения из газовой фазы. Исследование опубликовано в журнале Carbon Neutralization.

В основе технологии - использование пористого кобальтового катализатора на основе оксида магния. В результате термического разложения каучука образуются углеводороды и оксиды углерода, а затем из них синтезируются одностенные углеродные нанотрубки, а также выделяется водород.

По сравнению с многослойными углеродными нанотрубками однослойные обладают намного лучшими оптическими и электрическими свойствами. Это делает их идеальными для таких областей применения, как прозрачные проводящие тонкие пленки, мембраны для фильтрации воды и современные композитные материалы, высокопроизводительные транзисторы, логические схемы т. д.